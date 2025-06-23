إتصال هاتفي بين رئيس الوزراء والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان العمامرة

تم إجراء إتصال هاتفي اليوم بين رئيس الوزراء الانتقالي دكتور كامل إدريس، ورمطان العمامرة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان ناقش عددًا من الموضوعات.

وأكد رئيس الوزراء الانتقالي ان أولويات حكومة الأمل المرتقبة، تتمثل في تحقيق السلام والاستقرار، والعودة الطوعية، والاستشفاء الوطني، ومعاش وأمن الناس، وتهيئة البلاد لانتخابات حرة ونزيهة، مؤكدا بان حكومة الأمل هي “حكومة تكنوقراط مدنية ” سيتم تشكيلها قريباً وفق شروط الإلتزام التام ببرنامج الحكومة.