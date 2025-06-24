نضال حسن الحاج: كان جا زول بي شمار فرحان بمسخو ليه بي ردة فعلي الباردة

كتبت الدكتورة والشاعرة السودانية “نضال حسن الحاج”:

اكتر حاجة مرتاحة منها نفسيا اني اشهد الله انو عمري ماتابعت منو مشاكل منو أو مقاطع منو أو تريندات السوشل ميديا فيها شنو..

وحتي على مستوى الأسرة مابعرف أخبار زول ولا مشاكل زول مع زول الا يجيني صاحب الشأن يحكي لي وبعد ده إذا ماقدرت اكون سبب إصلاح عمري مابتمني اكون مصدر فتنة اعوذ بالله..

دي مامثالية مني.. لكن حرفيا ماقادرة القى وقت للحاجات دي ولاعندي إهتمام بتاع جمع أخبار.. مثاني اختي مسمياني هادم الملذات.. لأنه كان جا زول بي شمار فرحان بمسخو ليه بي ردة فعلي الباردة.. ودي ما بقدر اتحكم فيها اصلا.لذلك انا مابعنيني انت عندك خلاف مع منو.. بعنيني فقط انت تعاملك معاي كيف واحترامك لذاتك قدر شنوو…