ميسي يعيش ليلة هادئة ليضرب موعدًا مع باريس

شهدت مباراة إنتر ميامي الأمريكي أمام بالميراس البرازيلي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025، أداءً هادئًا من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على ملعب “هارد روك ستاديوم” في ميامي، حيث انتهت المباراة بالتعادل (2-2)، ليتأهل الفريقان إلى الدور ثمن النهائي.

خلافًا لمباراته السابقة أمام بورتو، حيث تألق وسجل هدفًا رائعًا من ركلة حرة، بدا تأثير ميسي محدودًا في هذا اللقاء.

في الشوط الأول، لم يقدم النجم الأرجنتيني ما يُذكر، بل حصل على بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة بعد عرقلة غير مبررة.

مع انطلاق الشوط الثاني، تحسن أداؤه قليلاً، حيث أهدر فرصتين خلال الربع ساعة الأولى، لكنه عاد للغياب عن المشهد بعد ذلك.

ووفق الإحصائيات، لمس ميسي الكرة 77 مرة، وسدد مرتين، إحداهما على المرمى، وبلغت نسبة تمريراته الناجحة 90% (57 من 63).

كما فاز بـ6 من 8 مواجهات فردية، ونجح في 5 من 7 محاولات مراوغة. رغم هذه الأرقام الجيدة مقارنة بزملائه، إلا أنها لم تترجم إلى تأثير ملموس في مجريات اللقاء.

في المقابل، قدم النجم الأوروجواياني لويس سواريز واحدة من أفضل مبارياته مع إنتر ميامي، حيث صنع الهدف الأول لتاديو أليندا في الدقيقة 16 بتمريرة فنية رائعة، قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 65.

لكن بالميراس قلب الطاولة في الدقائق الأخيرة، مسجلاً هدفين عبر باولينيو (80) وماوريسيو (87)، لينتزع تعادلاً ثميناً.

وتصدر بالميراس المجموعة برصيد 5 نقاط (ليواجه بوتافوجو)، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الذي حل ثانيًا ويواجه باريس سان جيرمان في ثمن النهائي.

كووورة