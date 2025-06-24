الأهلي المصري يهدر فوزًا في المتناول أمام بورتو ويودع مونديال الأندية

أهدر الأهلي المصري، فرصة تحقيق الفوز وتعادل مع بورتو البرتغالي (4-4)، فجر الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة بأمريكا.

بهذا التعادل، ودّع الفريقان البطولة، حيث رفع كل منهما رصيده إلى نقطتين.

واحتل بورتو المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأهلي، الذي جاء في المركز الرابع والأخير، بينما تأهل بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي إلى الأدوار الإقصائية بعد تعادلهما (2-2).

سجل للأهلي، الفلسطيني وسام أبو علي “هاتريك” في الدقائق (15، 45+2، و51)، والتونسي محمد علي بن رمضان في الدقيقة (64).

في المقابل، أحرز أهداف بورتو كل من رودريجو مورا (23)، وويليان جوميز (50)، وسامو أجاهوا (53)، وبيبي (89).

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