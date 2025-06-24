كامل ادريس يقف على سير العمل بغرفة طوارئ امتحانات الشهادة السودانية

وقف رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، دكتور كامل إدريس على سير العمل بغرفة طوارئ إمتحانات الشهادة السودانية، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لانجاح إمتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة 2024, المقرر انطلاقتها في التاسع والعشرين من يونيو الجاري.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء ان قضية التعليم قضية حيوية تتطلب اقصى مجهود من اللجنة وكل مكونات الدولة، مبينًا أن البلاد ستتجاوز التحديات وستمضي في هذا الملف حتى إكماله بالشكل المطلوب.

واستمع كامل إدريس إلى تنوير مفصل عن سير اجتماعات اللجنة، والموقف العام والتحضيرات المتعلقة بعقد الإمتحانات في موعدها المقرر، مشيدًأ باداء اللجنة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، ووجهها بالاستمرار في العمل بهمة عالية لضمان توفير البيئة المناسبة لعقد الإمتحانات.

وقال رئيس الوزراء انه سيُسخّر كل الإمكانيات السياسية والدبلوماسية والتنفيذية لانجاح مشروع إمتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة 2024.

سونا