شاهد بالفيديو.. ميسي يتلقى عرض زواج من جدة في كأس العالم للأندية

تلقى نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، “عرضًا فريدًا” من إحدى المشجعات خلال مواجهة بين إنتر ميامي و بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية 2025.

وبينما كان يتطلع إلى قيادة فريقه للفوز في مباراته الأخيرة بدور المجموعات، تمكنت الكاميرات من العثور على لافتة خاصة من إحدى المشجعات على المدرجات.

والتقطت عدسات الكاميرا مشهدا طريفا لإحدى المشجعات القدامى تحمل لافتة كُتب عليها: “ميسي، هل تتزوجني؟”، في مشهد سرعان ما اجتاح منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت اللافتة المضحكة التي حملتها الجدة للاعب الأرجنتيني، طريقة مضحكة من الجدة لجذب انتباه ليو، وقد انتشرت أيضًا بسببها.

اللافتة الطريفة صادفت أيضا مناسبة خاصة، حيث صادف يوم المباراة (24 يونيو/ حزيران 2025) احتفال ميسي بعيد ميلاده الـ38، ما أضفى مزيدا من الطرافة على الموقف الذي وصفه بعض المتابعين بـ”عرض زواج من القلب”.

وكالة سبوتنيك