ثقافة وفنون

“المداح” .. حمادة هلال يصل تونس لحضور حفل افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون

2025/06/26
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وصل الفنان حمادة هلال الي تونس، استعدادا لحضوره حفل افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس في الدورة 25 .

وكان آخر اعمال الفنان حمادة هلال هو مسلسل” المداح”، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

مسلسل “المداح ” يضم نخبة من أبرز نجوم الفن، من بينهم حمادة هلال، وغادة عادل، وفتحي عبد الوهاب، وهبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وسهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي.

العمل من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.

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صدى البلد

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