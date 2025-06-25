وزير الخارجية المصري يبحث مع كبير مستشاري ترامب تطورات الأوضاع ب ليبيا و السودان و منطقة البحيرات العظمى

حث وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، هاتفيًا /الثلاثاء/، مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق الأوسط والمستشار رفيع المستوى لإفريقيا مسعد بولس، تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان ومنطقة البحيرات العظمى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف بأن الاتصال شهد تبادلًا لوجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان ومنطقة البحيرات العظمى، حيث أكد وزير الخارجية ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار بكافة الأراضي الليبية، وصون مقدرات الدولة، واحترام وحدة وسلامة أراضيها، كما شدد على أهمية تفكيك الميليشيات المسلحة؛ بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وفيما يتعلق بالأزمة السودانية، أكد وزير الخارجية موقف مصر الثابت والداعم للسودان، مشددًا على أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية وسيادته وسلامة أراضيه.

وأشار إلى الحرص على التفاعل الإيجابي مع مختلف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار؛، بما يضع حدًا للمعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق.

وكالة أنباء الشرق الأوسط