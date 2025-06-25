“إزالة النفايات ومخلفات الحرب”.. الخرطوم تدشن حملة الإسناد الطبي لمحليات أمبدة وأمدرمان وكرري

دشن والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، الثلاثاء، بميدان الحارة العاشرة أمبدة الحملة الكبرى للإسناد الطبي لمحليات أم درمان وأمبدة وكرري وذلك بمشاركة وكيل وزارة الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم وحضور مدير عام وزارة الصحة بالولاية الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين والمدير التنفيذي لمحلية أمبدة الأستاذ أبوالقاسم محمد الطاهر وعدد من القيادات التنفيذية والصحية .

أكد والي الخرطوم أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة أعمال مكثفة اعتمدتها حكومة الولاية لتعزيز النظم الصحية ومواجهة التحديات الناجمة عن التدمير الممنهج الذي طال المؤسسات الصحية خلال فترة الحرب.

وثمن الوالي الدعم الكبير من وزارة الصحة الاتحادية والذي ساهم في إعادة تشغيل عدد من المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الأدوية والمعدات الطبية مما ساعد في التخفيف من معانآة المواطنين.