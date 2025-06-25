القضارف تودع فوجا من النازحين العائدين إلى ولاية الخرطوم – صور

ودع ممثل والى القضارف د / حمد الجزولي مروءة مقرر اللجنة العليا لإيواء و حصر النازحين بالولاية ظهر الثلاثاء فوجا جديدا من النازحين العائدين إلى مناطقهم بولاية الخرطوم وذلك والذين كانوا يقيمون بالمعسكر ( c ) بمنطقة أبو النجا بمحلية وسط القضارف ضمن برنامج العودة الطوعية .

وأوضح د. حمد أن الفوج يضم (512) فردا يمثلون (120) أسرة تم ترحيلهم بدعم من منظمة زوا العالمية بواسطة الشريك الوطنى منظمة السلام الأخضر كما تم تزويدهم بسلال غذائية مقدمة من منظمة الإغاثة الاسلامية عبر العالم .