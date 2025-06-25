سياسية
التربية بنهر النّيل تعلن عن بداية امتحانات الشّهادة المتوسّطة للعام (2025) في الثّاني من أغسطس المقبل
أعلنت وزارة التّربية والتّعليم بولاية نهر النّيل، عن بداية امتحانات الشّهادة المتوسّطة بالولاية للعام (2025م) اعتباراً من يوم السّبت الموافق الثّاني من أغسطس المقبل، وذلك وفق القرار الإداري الذي أصدره الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، المدير العام لوزارة التّربية والتّعليم بالولاية، الوزير المُكَلّف، وذلك عملاً بأحكام المادة 2/15 من قانون تخطيط التّعليم وتنظيمه، وبناءً على الخطّة الزّمنيّة للعام الدّراسي (2025)، وتنظيماً لسير الامتحانات بالدّاخل والخارج.
وعلى الجهات المعنيّة وضع هذا القرار موضع التّنفيذ والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ التّوقيع عليه.
سونا