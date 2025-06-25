مجلس عمداء الكليات التعليمية بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية يجيز مصفوفة العملية التعليمية

دعا نائب مدير جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية الدكتور صلاح الدين الهادي حسين الى تكاتف الجهود وتكامل الأدوار من اجل تنفيذ رسالة الجامعة في ظل التحديات ومآلات ونتائج هذه الحرب.

وأضاف قائلا “قبلنا التحدي من أجل العزم في مواصلة مسيرة هذه الجامعة” .

جاء ذلك لدى ترأسه اجتماع مجلس عمداء الكليات التعليمية رقم (4) اليوم بمقر الجامعة بأم درمان (المدينة الجامعية بالثورة ) (حضورياً واسفيرياً ) بحضور أمين الشؤون العلمية وعمداء كليات القرآن كريم ، الشريعة ،اللغة العربية، الحاسوب ،تقانة المعلومات، العلوم الإدارية، التربية، الإعلام، الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، وعميد شؤون الطلاب وعميد عمادة القبول والتسجيل والشهادات، ممثل عميد كلية الشريعة فرع بورتسودان وعميد مدرسة الألسن، مدير مركز الحاسوب وتقانة المعلومات ، مدير العلاقات العامة والإعلام ونائب أمين الشؤون العلمية (مقرر المجلس) .