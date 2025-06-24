“الموانىء البحرية، والسكك الحديدية”.. رئيس الوزراء يطلع على مجمل الأوضاع بوزارة النقل ووحداتها

اطلع رئيس الوزراء الانتقالي، دكتور كامل إدريس على مجمل الأوضاع بوزارة النقل والوحدات التسعة التابعة لها، مؤكدا ان قطاع النقل يمثل حلقة مهمة لدعم الاقتصاد القومي.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بمدينة بورتسودان، الثلاثاء، وكيل وزارة النقل مهندس أبوبكر أبوالقاسم، والمدير العام لهيئة المواني البحرية، مهندس جيلاني محمد جيلاني.

وقال وكيل وزارة النقل في تصريح صحفي أن رئيس الوزراء استمع خلال اللقاء إلى تنوير حول سير العمل والخطط المستقبلية بهيئة الموانىء البحرية، إضافة إلى بقية الوحدات والهيئات التابعة للوزارة.