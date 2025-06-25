مقترح بتكوين مجلس أعلى برئاسة الحكومة في حالة دمج وزارتي الصناعة والتجارة

اوضح الدكتور عباس علي السيد الأمين العام للغرفة الصناعة ان دمج وزارتي الصناعة والتجارة يشترط فيه تكوين مجلس اعلى للتخطيط الصناعي للتنمية الصناعية برئاسة رئيس الحكومة ينوب عنه رئيس القطاع الخاص كرئيس اتحاد الغرف الصناعية .

واقترح في تصريح (لسونا) ان يتكون المجلس من وزراء القطاع الإقتصادي وبنك السودان وخبراء اكاديمين بجانب خبراء سابقين بوزارة الصناعة فضلا عن بعض رجال المال والأعمال .

واشار الى مهام المجلس والتي تتمثل فى وضع السياسات والتشريعات والخطط الإستراتيجية للتنمية الصناعية بعد توافق الجهات المختصة .

وابان ان وزارة الصناعة هي اجهزة تنفيذية تراقب كيفية تنفيذ تلك السياسات للتنمية الصناعية مؤكدا آن الوزارات تشكل اجسام تنفيذية وليست تشريعية او تخطيطية مضيفا ان الوزارة تعتبر جسم لتنفيذ مشروعات واستراتيجيات وضعت لتتفيذها عبر العاملين بها .