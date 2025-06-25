“الكوليرا 407 حالة وفاة”.. مركز عمليات الطوارئ يوجه بمواصلة الجهود لتدارك مخاطر الخريف

عقد مركز عمليات الطوارئ ، اجتماعه اليوم بمكتب وكيل وزارة الصحة د. هيثم محمد إبراهيم بمقر الوزارة بشارع النيل بالخرطوم، مستعرضا الأوضاع الصحية بالبلاد، والتدخلات.

ووجه وكيل الوزارة د. هيثم محمد إبراهيم، بمواصلة الجهود لتدارك المخاطر الصحية المتوقعة والمصاحبة لفصل الخريف، ووضع خطة محكمة وتحدد من خلالها الاحتياجات والتنسيق مع الشركاء من المنظمات الدولية والأممية والوطنية.

وقال ابراهيم، إن التنسيق بين الوزارة والاستجابة السريعة من المنظمات مصدر فخر، وظهرت نتائجه في التصدي لوباء الكوليرا.

إلى ذلك كشف تقرير الوضع الوبائي للكوليرا، ان تراكمي الإصابات منذ بداية تسجيل الإصابات بولاية الخرطوم 22،277 إصابة، ومنها 407 حالة وفاة.

ونوه تقرير صحة البيئة والرقابة على الأغذية إلى. قراءة 536 من مصادر المياه داخل الشبكة، من المستهدف 682 مصدرا، بنسبة 79٪ من ولايات سنار، القضارف، نهر النيل، كسلا والخرطوم، منها 256 قراءة مطابقة، و191 قراءة غير مطابقة، ونقل ومعالجة 7436 طنا من النفايات بعدد من الولايات، بنسبة 84٪ من المستهدف 8863 طنا.

فيما اشار تقرير تعزيز الصحة، إلى جملة الأنشطة المنفذة خلال اسبوع، والتي شملت الرسائل عبر أجهزة الاعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، والحوارات المجتمعية، بجانب الزيارات المنزلية، والتوعية عن الكوليرا بعدد من الولايات.

واكد تقرير الإمداد، التباين في وفرة أدوية ومستهلكات الوبائيات في مخازن الصندوق القومي للامدادات الطبية، وكذلك في محاليل الكوليرا، مشيرا إلى الإمداد الذي تم من بعض المنظمات لعدد من الولايات.

وقدم المعمل القومي للصحة العامة (ستاك)، تقريرا عن تفاصيل العينات التي تم فحصها بالمعمل والمعامل الولائية خلال أسبوع، فضلا عن موقف الإمداد بالمعينات التشخيصية المعملية.

واعلن تقرير الحجر الصحي، عن وصول 20،189 شخصاً للبلاد الاسبوع الماضي، وتردد على عيادات الطوارئ بالمداخل 717 شخصاً.

ونوه تقرير الخريف، إلى اضرار خريف 2024م، ووضع خطة 2025م بتكلفة 20 مليار جنيه.