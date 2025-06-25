الشمالية.. وزارة التربية والتوجيه نالت النصيب الأكبر بحصولها على 395 وظيفة

اطلع والي الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد لدى لقائه بمكتبه، الثلاثاء، رئيس مفوضية الإختيار والخدمة المدنية بالولاية الشمالية حسن عابدين على سير أداء العمل بالمفوضية للربع الأخير للعام 2024م والربع الأول للعام 2025م.

وأوضح رئيس اللجنة في تصريح (لسونا) أن والي الشمالية إطلع كذلك خلال اللقاء على عمليات التوظيف التي جرت خلال الفترة الماضية وتقارير الأنشطة والجهات التي تتعامل معها المفوضية.

وأشاد والي الشمالية بأداء عمل المفوضية وتعهد بتذليل كافة العقبات التي تواجهها والدفع بها إلى الأمام خلال الفترة المقبلة.

وقال عابدين إن عمليات التوظيف التي جرت خلال الفترة الماضية بلغت 515 وظيفة فيما يلي وظائف الإحلال عدا المتحصلين،