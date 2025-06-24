السودان يشارك في إفتتاح مهرجان الاذاعة والتلفزيون العربي ال 25 بتونس

وفي بداية الاحتفال قام السيد فهد الحارثي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الرئيس التنفيذي لهيئة الاذاعة والتلفزيون السعودية والمهندس عبدالرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية بتكريم بعض نجوم الفن والإعلام العربي أبرزهم الفنان المصري حماده هلال والممثلة المصرية مي عمر ، ومن ثم قام الفنان التونسي صابر الرباعي بإحياء حفل الافتتاح وسط حضور تونسي مميز إمتلأ به مسرح قرطاج الأثري في العاصمة تونس .

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