ثقافة وفنون
السودان يشارك في إفتتاح مهرجان الاذاعة والتلفزيون العربي ال 25 بتونس
شارك السفير بخاري غانم سفير السودان لدى الجمهورية التونسية فى فعاليات مهرجان الاذاعة والتلفزيون ال25 بحضور ممثلين لعدة مؤسسات وجهات إعلامية سودانية أبرزها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون واذاعة ساهرون واذاعة بلادي ولفيف من الخبراء الإعلاميين السودانيين يتقدمهم الاستاذ الاعلامي المخضرم كمال حامد .
وفي بداية الاحتفال قام السيد فهد الحارثي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الرئيس التنفيذي لهيئة الاذاعة والتلفزيون السعودية والمهندس عبدالرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية بتكريم بعض نجوم الفن والإعلام العربي أبرزهم الفنان المصري حماده هلال والممثلة المصرية مي عمر ، ومن ثم قام الفنان التونسي صابر الرباعي بإحياء حفل الافتتاح وسط حضور تونسي مميز إمتلأ به مسرح قرطاج الأثري في العاصمة تونس .
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