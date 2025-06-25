والي الخرطوم يقف على المجهودات المبذولة لإعادة تشغيل محطة مياه المقرن

وتفقد الوالي مباني الإدارات المختلفه بالهيئة وذالك مواصلة للمجهودات التي تبذلها حكومة ولاية الخرطوم لتوفير الخدمات الأساسية بعد أن استهدفتها المليشيات المتمردة.

ووجه بالإسراع في أعمال النظافة ومن ثم الصيانة والتأهيل.

إلى ذلك تواصلت الجولة لمحطة المقرن ووقف الوالي على أعمال الصيانه والتي يجري العمل فيها في قطاع الكهرباء والميكانيكا وتأهيل الخطوط الناقله حاثا العاملين بمضاعفة الجهد لإكمال أعمال التأهيل تمهيدا لعودتها السريعة للخدمة ولمجابهة الاحتياج الكبير للمياه بعد أن شهدت المناطق التي تغطيها المحطة بالخرطوم وامدر مان عودة كبيره لمواطنيها.

سونا