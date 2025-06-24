مناوي: سعدنا بخبر قبول الحكومة التشادية إيصال الامتحانات الشهادة الثانوية السودانية للطلاب اللاجئين

‏قال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور:

سعدنا بخبر قبول الحكومة التشادية علي إيصال الامتحانات الشهادة الثانوية السودانية للطلاب اللاجئين وطلاب مدارس الصداقة في أراضيها . نشكر الحكومة التشادية علي هذه الخطوة الإنسانية الكبيرة، والشكر للجنة المكلفة الوطنية التي رأسها السيد وزير التربية والتعليم ، كما يمتد شكرنا لكل من سعي اجل هذه المهمة من السفراء والقائم بالأعمال ، ونخص بالشكر والامتنان لمنظمة اليونسيف التي تقوم بكل اعمال الامتحانات اللوجستية.

رصد – “النيلين”