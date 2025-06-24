الشرطة تهنئ وزير الداخلية الجديد “الفريق شرطة حقوقي / بابكر سمرة علي”

يتقدم الفريق أول شرطة حقوقي / خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة والفريق شرطة / محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام – المفتش العام وأعضاء هيئتي الإدارة والقيادة وضباط وضباط صف وجنود قوات الشرطة بأسمى آيات التقدير والعرفان لقرار رئيس مجلس الوزراء د / كامل الطيب إدريس القاضي بتعيين الفريق شرطة حقوقي / بابكر سمرة علي وزيراً للداخلية فقد صادف القرار أهله ونال القبول والرضا في نفوس أبناء المؤسسة الشرطية.

إن إختيار شخصية شرطية مشهودُ لها بالكفاءة وتتحلى بالسمات القيادية وذات سيرة عطرة ومسيرة مهنية حافلة بالبذل والعطاء لهو إدراك حقيقي للتحديات التي تواجه البلاد وإستيعاب عميق لمتطلبات المرحلة

وإذ نرحب بهذا القرار نؤكد وقوفنا ضباطاً وضباط صف وجنود بقوة لتحقيق أهداف قيادة الدولة ونعاهد الله ثم نعاهدكم على المضي قدماً في طريق التضحية والفداء الذي مهدته دماء شهداء معركة الكرامة وتضحيات الجرحى والمفقودين ووقفة الشعب ونعاهدكم على العمل من أجل وطن آمن ومستقر ينعم مواطنوه بحياةٍ كريمة تحت مظلة القانون والعدالة

نسأل الله أن يجعل عهدكم بدايةً لمرحلة جديدة من الأمل والنهضة. والله ولي التوفيق