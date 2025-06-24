برئاسة البرهان – مجلس السيادة يعقد اجتماعه الدوري

عقد مجلس السيادة الانتقالي اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان .

وإطمأن الاجتماع على الموقف العملياتي في كافة محاور معركة الكرامة الوطنية.

وأعرب الاجتماع عن أمله في أن يسهم تشكيل حكومة الأمل المدنية القادمة برئاسة د. كامل إدريس في إستتباب الامن والسلام في كافة ربوع البلاد وتحسين معاش الناس بما يعزز من حالة الاستقرار والسلام الاجتماعي للمواطنين.

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