سياسية
برئاسة البرهان – مجلس السيادة يعقد اجتماعه الدوري
عقد مجلس السيادة الانتقالي اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان .
حيث تطرق الاجتماع لمجمل الأوضاع فى البلاد لاسيما الأمنية والاقتصادية.
وإطمأن الاجتماع على الموقف العملياتي في كافة محاور معركة الكرامة الوطنية.
مشيداً بانتصارات القوات المسلحة والقوات المشتركة والمستنفرين والمقاومة الشعبية في دحر التمرد.
وأعرب الاجتماع عن أمله في أن يسهم تشكيل حكومة الأمل المدنية القادمة برئاسة د. كامل إدريس في إستتباب الامن والسلام في كافة ربوع البلاد وتحسين معاش الناس بما يعزز من حالة الاستقرار والسلام الاجتماعي للمواطنين.
سونا