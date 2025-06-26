مي عمر تتألق بالقفطان بإطلالة جذّابة – صور

لفتت النجمة المصرية مي عمر الأنظار أخيراً خلال ظهورها في تونس، حيث اختارت إطلالة فريدة من نوعها من تصميم الغنجة كوتور، جمعت بين الغرابة والأنوثة، وأثارت بها الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي. التصميم بدا خارجاً عن المألوف، ما جعله محط أنظار عشّاق الموضة ومحبّي النجمة.

تصميم غير تقليدي بخيارات لونية هادئة

أطلّت مي عمر بفستان يجمع بين اللونين الأبيض والبيج، ما أضفى على الإطلالة لمسة من النعومة والرقي. إلا أن ما جعل التصميم لافتاً بحق، هو تفاصيله الغريبة وقصّته غير التقليدية، التي خرجت عن الأنماط المألوفة لفساتين السجادة الحمراء.

الفستان تميّز بإدخال زخرفات ذهبية منسابة بطريقة فنية، وكأنها خطوط فنية تلامس القماش بانسيابية تامة، مما أضاف بُعداً درامياً وجمالياً في آنٍ واحد.

اللافت في الإطلالة كان الكاب الذي انساب من رأس مي عمر إلى الأسفل بأسلوب يشبه “الهودي”، في مزج جريء بين الطابع الشرقي واللمسة العصرية. هذا التفصيل تحديداً أضفى على الإطلالة هالة من الغموض، وعكس رغبة واضحة في كسر القواعد المألوفة في عالم الأزياء.

إطلالة مي عمر في تونس تثبت مرة أخرى أنها ليست مجرد ممثلة موهوبة، بل أيقونة موضة تسعى باستمرار إلى ترك بصمتها الخاصة، سواء في اختياراتها الجمالية أو أدوارها الفنية. وبين الجرأة والغرابة، تنجح مي عمر في إشعال النقاش وإبقاء اسمها حاضراً في عناوين الموضة.

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