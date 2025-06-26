ثقافة وفنون

دنيا بطمة تبدأ بخسارة وزنها وتظهر بشكل مختلف – صور

2025/06/26
دنيا بطما

تمكنت النجمة دنيا بطمة من خسارة القليل من وزنها الزائد الذي اكتسبته خلال فترة تواجدها في السجن في مراكش لمدة عام.

وبدت الفنانة المغربية في أحدث ظهور لها بكامل أناقتها بملابس رياضية ضيّقة باللون الأسود، وبشكل مختلف بعد أن خسرت بعضاً من وزنها الزائد، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وحرصوا على تشجيعها على الاستمرار في ذلك واستعادة نشاطها الفني وإحياء الحفلات.

واختارت دنيا ملابس باللون الأسود عبارة عن “ليغنغ” ضيّق يبرز خصرها مع توب ناعم، وأضافت بلايزر على كتفيها لإخفاء وزنها الزائد الباقي بطريقة ذكية، وحملت حقيبة يد صغيرة الحجم زيّنتها بلعبة “لابوبو” الشهيرة.

وفي سياق منفصل، تداولت الصحف المغربية خبراً عن دخول دنيا بطمة في علاقة حب جديدة بعد نحو عامين على طلاقها من المنتج البحريني محمد الترك، لافتين إلى أنها تعيش قصة حب مع شخص مجهول الهوية إلى الآن، لافتين إلى أنها تضع على بعض المنشورات الحرف الأول من اسمه بجانب قلب ورمز بينهما.

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مجلة لها

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