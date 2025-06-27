“الشك قبل الامتحان” .. هنا الزاهد وأحمد حاتم يثيران الجدل بفيديو على “تيك توك”

انتشر خلال الأيام الماضية عدد من فيديوهات “تيك توك” بين النجمين هنا الزاهد وأحمد حاتم، ظهرا فيها وهما يقدّمان عدداً من المشاهد التي تصدّرت “الترند” خلال الفترة الماضية.

كان من بين الفيديوهات التي قدّمها الثنائي، فيديو لسوزي الأردنية، كان قد حقق تفاعلاً كبيراً على التطبيق الشهير، والمعروف بعنوان “الشك قبل الامتحان”، وظهرت خلاله هنا وهي تقلّد سوزي في حركاتها.

كما ظهرت هنا وحاتم في فيديو آخر وهما يقلّدان فيديو شهيراً بعنوان “الواد الحلو صاصا”، ظهرت فيه هنا وهي تغنّي الأغنية، بينما أحمد حاتم يرقص على أنغامها.

وحققت الفيديوهات بين هنا الزاهد وأحمد حاتم تفاعلاً كبيراً على كل منصات مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت انتشاراً واسعاً.

يُذكر أن هنا الزاهد وأحمد حاتم قدّما دويتو غنائياً في عدد من الأعمال الفنية التي لاقت نجاحاً كبيراً خلال عرضها، ومنها فيلم “قصة حب” وفيلم “الغسالة” ومسلسل “أنا وهي”. كما شارك حاتم كضيف شرف في مسلسل “حلوة الدنيا سكر” الذي قامت ببطولته هنا الزاهد وحققت به نجاحاً كبيراً.

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