منظمة كير العالمية تدعم تدريب فرق الإستجابة السريعة بصحة الجزيرة

بدأت صباح الاربعاء برئاسة وزارة الصحة بولاية الجزيرة فعاليات الورشة التدريبية لفرق الإستجابة السريعة بمحليات الولاية بدعم من منظمة كير العالمية بالتعاون مع مفوضية العون الإنساني بالولاية .

من جانبها أعلنت الأستاذة أميرة بخيت مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالولاية أن الورشة تستهدف فرق الإستجابة السريعة بمحليات شرق الجزيرة والكاملين وأم القرى والحصاحيصا للتدخلات عند الطوارئ، مبينة أهمية تدخل فرق الإستجابة في المحليات وسرعة الإستجابة للطوارئ، مؤكدة سعي إدارتها لتفعيل الفرق علي مستوى الوحدات الإدارية، مشيدة بالدعم من قبل المنظمات في تطوير وتجويد الأداء بالطوارئ الصحية .

وقال الأستاذ أحمد أسامة ممثل منظمة كير العالمية أن الورشة تعتبر من أهم الأنشطة ضمن مشروع التدخلات المتكاملة للصحة والتغذية والمنفذ من قبل المنظمة وبتمويل من قبل صندوق العمل الإنساني بالسودان SHF وهو واحد من ضمن أنشطة الإستعداد للاستجابة للطوارئ الصحية بالولاية .

وقال إن المنظمة ستقوم بدعم تكاليف تشغيل فرق الإستجابة السريعة بالمحليات المستهدفة لفترة شهر .

وأبان الأستاذ أسعد السر مفوض العون الإنساني بالولاية أن الولاية تعول كثيراً على فرق الإستجابة السريعة في الحد والسيطرة على الأمراض الوبائية، مناشداً كل المنظمات لمزيد من الدعم للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة .