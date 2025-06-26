بمشاركة فرقة فضيل.. المؤسسة التعاونية الوطنية تختتم فعاليات حملة التوعية بالمخدرات

اختتمت المؤسسة التعاونية الوطنية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمجلس الأعلى للشباب والرياضة وحملة المليون متطوع، برنامج التوعية بمخاطر المخدرات في شارع الوادي بأم درمان، وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل كبير من المواطنين.

وتخللت الفعالية فقرات توعوية وكوميدية من فرقة فضيل، وعروض حية لأنواع المخدرات، بهدف رفع الوعي بخطورتها، خاصة وسط فئة الشباب.

وخاطب الحفل العقيد خالد علي أحمد، مدير مكافحة المخدرات بولاية الخرطوم، مشددًا على أهمية الوقاية لحماية الشباب وبناء مجتمع معافى.

فيما أكدت المقدم الاستشاري كوثر مصطفى على ضرورة العلاج المبكر، كاشفة عن تزايد حالات تعاطي مادة “الايس” وانتشارها حتى بين النساء.

كما تحدث العقيد خالد معتصم عن أنواع المخدرات، فيما أكد المقدم الباقر محمد أحمد استمرار المؤسسة التعاونية الوطنية في تنفيذ البرامج التوعوية بشعار “الوقاية خير من العلاج”، مشيدًا بدور مجموعة فضيل وحملة المليون متطوع التي ساهمت بفعالية في إنجاح الحدث.