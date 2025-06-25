سنار.. 10,885 طالب وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة الثانوية يوم الاحد القادم

اكملت وزارة التربية والتوجيه ولاية سنار الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة 2024 التي تبدأ في يوم الأحد 29 يونيو الجاري وتنتهي في 10 يوليو القادم .

وقال الأستاذ بابكر سر الختم وزير التربية والتوجيه المكلف في تصريح لـ سونا ان عدد الطلاب الجالسين من سنار هذا العام يبلغ 10,885 طالب وطالبة موزعين على المراكز البالغ عددها 155 مركز .

واكد اكتمال الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية بتعاون كل الوزارات والمحليات وادارات التعليم والجيش والشرطة والامن والمخابرات، كما تم تسليم طرود الامتحانات من الحكومة الاتحادية .