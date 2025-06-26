امتحانات الشهادة الثانوية بولاية البحر الأحمر .. عشرة آلاف وثلاثمائة وستون طالبًا وطالبة موزّعين على 108 مراكز امتحانية

عقد والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور ، اجتماعًا مع اللجنة الأمنية واللجنة الفنية للإمتحانات بالولاية للوقوف على مجمل الإستعدادات الجارية لعقد امتحانات الشهادة الثانوية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الأمنية، والأمين العام لحكومة الولاية، والمدير العام لقطاع التعليم، والمديرين التنفيذيين بمحليات الولاية كافة.

واستمع الوالي إلى تنويرٍ وافٍ حول مجمل الترتيبات الإدارية والفنية المتعلقة بإنعقاد الإمتحانات ، قدّمه الأستاذ هاشم علي عيسى، المدير العام لقطاع التعليم بالولاية ، بجانب تنويره حول الترتيبات الأمنية من أعضاء اللجنة الأمنية بالولاية.

وقال الأستاذ هاشم علي عيسى في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، بأن الإجتماع ناقش استعدادات المحليات العشر لعقد الامتحانات، حيث يجلس لأدائها عشرة آلاف وثلاثمائة وستون طالبًا وطالبة موزّعين على 108 مراكز امتحانية ، منها 75 مركزًا بمحلية بورتسودان، و 33 مركزًا بالمحليات التسع الأخرى.