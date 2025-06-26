والي الشمالية يبحث قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

بحث والي الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد بمكتبه الاربعاء لدى لقائه الأمين العام للمؤسسة الفيدرالية لتنمية ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التجاني عبد الوهاب بحضور نائب الأمين العام للشؤون الإجتماعية مني صلاح الدين مجمل قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بالولاية.

وقال الأمين العام للمؤسسة الفيدرالية لتنمية ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التجاني عبد الوهاب في إفادة لسونا، أن اللقاء مع والي الشمالية ناقش العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وتم الاتفاق على تنظيم ملتقى لمناقشة جميع قضاياهم برعاية الوالي ومشاركة ممثلي المحليات.