استضافت عدد من الجامعات.. والي الجزيرة يعلن عن نفرة لإعمار جامعة الجزيرة

أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى تفقده صباح الاربعاء بمجمع النشيشيبة بجامعة الجزيرة سير إمتحانات جامعة أمدرمان الإسلامية أن الأيام المقبلة ستشهد أكبر نفرة لإعمار جامعة الجزيرة.

وأكد أن إنعقاد إمتحانات جامعة أمدرمان الإسلامية بجامعة الجزيرة جسد تعافي وإستقرار الجزيرة مجدداً إلتزامه بتوفير الدعم اللازم للجامعات لتطلع بادوارها .

من جانبه أشاد البروفيسور الفاتح الحبر عمر مدير جامعة أمدرمان الإسلامية بدعم والي ولاية الجزيرة وجهده لتذليل المعوقات لانجاح إمتحانات الجامعة وبحسن تعامل وتعاون جامعة الجزيرة والصندوق القومي لرعاية الطلاب باستضافة عدد من الجامعات لافتاً إلى أن هذه إمتحانات الدور الثاني والبدائل والملاحق لعشرة ألف طالبا وطالبة .

فيما أعلن البروفسيور التجاني النور البشير نائب مدير جامعة الجزيرة وقوف الجامعة مع كل الجامعات بالبلاد، مشيراً لإستضافة الجامعة لعدد 17 جامعة طيلة فترة الحرب وأكد أن دعم ومساندة والي الجزيرة ساهمت في تطبيع الحياة وإستقرار الولاية.

وأعلن الدكتور عبيد إبراهيم أحمد مدير مركز إمتحانات جامعة أمدرمان الإسلامية بمدني ان الوقفة القوية لحكومة الولاية والأجهزة الأمنية بالولاية وصندوق رعاية الطلاب ساهمت في انجاح الإمتحانات.