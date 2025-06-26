اكتمال الترتيبات لاقامة امتحانات الشهادة السودانية بمصر

اكتملت الترتيبات اللازمة لبدء امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2024 للطلاب السودانيين بمصر الأحد القادم.

واعرب السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين عدوي سفير السودان بالقاهرة خلال لقائه اليوم مع مجموعة من قادة الرأي ورؤساء التحرير بمبنى السفارة الجديد بالتجمع الخامس عن تمنياته بأن يحفظ أولياء أمور الطلاب النظام بعدم التجمع أمام المدارس لحفظ الأمن .

من جانبه ابان المستشار الثقافي للسفارة السودانية بالقاهرة عاصم محمد حسن ان امتحانات الشهادة الابتدائية ستبدأ 19-7 بينما تنطلق امتحانات الشهادة المتوسطة 2-8 .

وأنه قد تم تجهز ثلاثة آلاف و600 مراقب لتلك الامتحانات لمراقبة للمراحل الثلاثة .

وتحدث في اللقاء المستشار الطبي بسفارة السودان بالقاهرة دكتور خضر فيصل معلنا عن مبادرة مركز الملك سلمان لمعالجة الفشل الكلوي التي تبدأ الثلاثين من يونيو الحالي لمدة عام كامل.