جهاز حماية الاراضي: كل المخالفات داخل الأحياء السكنية مرصودة وسيتم التعامل معها

أكد المهندس وليد عبدالله أحمد علي مدير فرع حماية الأراضي بمحلية بحري إن جهاز حماية الاراضي وازالة المخالفات هدفه الأساسي ازالة كل المظاهر العشوائية وتهيئة العاصمة وجعلها نظيفة وآمنة لعودة المواطنين.

وكشف في برنامج تلفزيوني بقناة النيل الأزرق، عن قيام حملات كبرى في محلية بحري شملت ازالة عدد كبير من المتاجر العشوائية غرب مصفاة الجيلي في مساحة تقدر بـ 3 كيلو متر ، مشيرا الى ان هذا السوق تمدد بسبب مافيا الاراضي والبيع غير القانوني .

مبينا ان هنالك حملات اخرى نفذت في العزبة كافوري وتم ازالة العشوائيات التي كانت تسبب مهدد أمني كبير لسكان محلية بحري .

واوضح ان الحملات مستمرة وتستهدف المرحلة المقبلة نظافة وتنظيم سوق بحري وتجهيزه لاستقبال المواطنين لممارسة نشاط تجاري منظم ، بالاضافة للمحطة الوسطى وسوق سعد قشرة.

وكشف عن تنسيق بين جهاز حماية الاراضي والجهات ذات الصلة لتنظيم الأحياء الكبرى وازالة السكن العشوائي ، وقال أن كل المخالفات الموجودة داخل الأحياء السكنية بمحلية بحري مرصودة وسيتم التعامل معها .

مؤكدا أن جهاز حماية الاراضي وازالة المخالفات يعمل الآن بأقل الامكانيات المتاحة بعد تعرض كل مقاره وآلياته للنهب والتخريب في فترة الحرب ويعمل الآن بـ 10% فقط من الإمكانيات والآليات .