“الحلم المواطنين الذي طال انتظاره”.. القضارف: الحل الجذري لمشكلة المياه

تلقى والي القضارف المكلف الفريق ركن محمد احمد حسن احمد إدريس إفادة من المقاول الصيني تؤكد استلامه للدفعة الاولى من المبالغ المطلوبة لإنجاز المراحل المتبقية من مشروع الحل الجذري لمياه القضارف.

واوضح الوالي في تصريح (لسونا) ان المقاول الصيني وعد بإرسال خطاب رسمي يحدد من خلاله خطته التفصيلية للحضور لولاية القضارف ومواصلة العمل في تكملة المشروع.

وتوقع الوالي ان يصل هذا الخطاب في غضون أسبوع من الآن حسب وعد المقاول.