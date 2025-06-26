الجزيرة: ضخ 16 مليون متر مكعب

وقف المهندس ضو البيت عبد الرحمن وكيل وزارة الري والموارد المائية خلال جولة ميدانية في عدد من أقسام الري بمشروع الجزيرة والمناقل على مستوى مناسيب المياه بقنوات الري الرئيسية شملت أقسام الماطوري وود المنسي والفخاخير بالمناقل و131 الشوال .

و أعلن وكيل وزارة الري في تصريح لسونا أن الزيارة تهدف للوقوف على مستوى انسياب مياه الري بالقنوات بعد فتح المياه في الأول من يونيو الجاري ضمن الموسم الزراعي الجديد حيث تم ضخ 16 مليون متر مكعب.

وأكد أن وزارته ستعمل على زيادة كميات المياه بالقنوات وفقاً للمساحات المستهدفة بالزراعة، وقال إن قنوات الري تعرضت لأضرار كبيرة خلال فترة دخول مليشيات أسرة دقلو المتمردة لولاية الجزيرة

واشار إلى المعالجات التي تمت خلال الفترة السابقة. مؤكداً استمرار عمليات المعالجات خاصة في المناطق الطرفية التي تحتاج لتدخلات وتطهير القنوات من الأطماء والحشائش.

من جانبه أوضح المهندس مفضل الطيب مدير عام عمليات الري أن الزيارة تأتي للوقوف على عمليات الري للموسم الصيفي التي انطلقت خلال شهر أبريل السابق وأكد اكتمال أعمال تقوية الجسور بنسبة 93% وتجري الآن عمليات الإصلاح.