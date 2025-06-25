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شاهد بالفيديو.. الناشطة الشهيرة “ماما كوكي” تخرج عن صمتها وترد بقوة على الفنان شريف الفحيل: (البدوس على طرفنا يتحمل قرفنا يا بتاع الفاونديشن يا فاسخ يا جالخ)

2025/06/25
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خرجت الناشطة السودانية, الشهيرة كوثر عبد الله, المعروفة باسم “ماما كوكي”, عن صمتها وردت بقوة على المطرب المثير للجدل شريف الفحيل.

وكان الفنان الشاب قد هاجم الناشطة بقوة خلال بث مباشر له عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي وسخر منها بعبارات قاسية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرجت “ماما كوكي”, في فيديو حديث هددت فيه الفحيل, بالرد عليه في فيديو مخصوص.

وقالت الناشطة في حديثها الذي تابعه الآلاف: (البدوس على طرفنا يتحمل قرفنا) كما سخرت من المطرب الشاب وأتهمته باستخدام مساحيق التجميل قائلة: (يا بتاع الفاونديشن يا فاسخ يا جالخ).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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