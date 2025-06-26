سياسية
“ملتقي أهل الوسط”.. عضو مجلس السيادة د. سلمى تؤكد دعم الدولة للخطط الرامية للوحدة والبناء
أكدت عضو مجلس السيادة د. سلمى عبد الجبار المبارك، دعم الدولة للخطط والبرامج الرامية للوحدة والبناء.
وثمنت عضو السيادي، لدى لقائها وفد ملتقي أهل الوسط المجهودات الكبيرة التي يقوم بها أهل الوسط لدعم معركة الكرامة ومساندة القوات المسلحة.
ودعت د. سلمى إلى شحذ الهمم والطاقات لمرحلة الإعمار والبناء، مؤكدة أنها معركة مهمة تحتاج لتوحيد الصف والكلمة مؤكدة حرصها للجلوس مع كل قطاعات الوسط والاستماع لقضاياهم.
من جانبه أوضح، عادل إبراهيم الطالب رئيس الوفد أن ملتقى أهل الوسط جاء بمبادرة من الهيئة القومية الفيدرالية بغرض دعم القوات المسلحة بالمال والرجال ويضم ولايات الجزيرة والنيل الأبيض وسنار.
وأشار الطالب إلى أنه سينعقد في الأيام القادمة ملتقى جامع لكل كيانات الوسط ، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد عدد من ورش العمل والمؤتمرات شاركت فيها كل قطاعات المجتمع وخرجت بتوصيات قوية لدعم القوات المسلحة.
سونا