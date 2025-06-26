مستشار مجلس السيادة لشؤون المنظمات والعمل الانساني يلتقي السفير المصري

التقى مستشار مجلس السيادة الانتقالي لشؤون المنظمات والعمل الإنساني الفريق الركن الصادق إسماعيل محمود سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان السفير هاني صلاح، وذلك في إطار سبل تعزيز التعاون بين السودان ومصر وإمكانية تطوير العمل الانساني خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أكد السفير المصري، في تصريح صحفي، استعداد بلاده لبذل كل الجهود في المحافل الإقليمية والدولية لتوصيل رسالة أن السودان حريص على حفظ أمن وحقوق المواطن السوداني.

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