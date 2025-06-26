الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن الدكتور محمد الغالي يعلن إكتمال المرحلة الأولى لتأهيل القصر الجمهوري

عقد الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن الدكتور محمد الغالي علي يوسف اجتماعا الاربعاء بمباني القصر الجمهوري بالخرطوم بحضور أعضاء لجنة تأهيل القصر الجمهوري.

وتفقد الأمين العام سير العمل في المرحلة الاولي لتأهيل القصر الجمهوري والتي تشمل النظافة وإزالة الأنقاض، معلنا الإنتهاء من المرحلة الأولى، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة.

وأعلن د. الغالي بأن المرحلة الثانية ستبدأ فوراً وهي المرحلة الخاصة بتحديد الاحتياجات المطلوبة لعملية التاهيل، مبيناً أن المرحلة الثالثة هي مرحلة التأهيل.

وتقدم الأمين العام لمجلس السيادة بالشكر والتقدير للحكومة الصينية والتي تعهدت بصيانة وتأهيل القصر الجمهوري الجديد بجانب تأهيل قاعة الصداقة.

وفيما يتعلق ببقية المباني بالقصر الجمهوري أكد د. الغالي بأن عدد من الشركات الوطنية ستقوم بتأهيل الأمانة العامة وصيانة المباني المتبقية خلال الأيام القادمة.