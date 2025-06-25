د نوارة أبو محمد تزور منطقة أربعات وتلتقي مكونات المجتمع المدني بالمنطقة

أكدت عضو مجلس السيادة الإنتقالي دكتورة نوارة أبو محمد محمد طاهر سعي الحكومة وحرصها على تذليل كافة العقبات والتحديات التى تواجه توفير الخدمات والحياة الكريمة لإنسان شرق السودان خاصة فيما يتعلق بالمياه والكهرباء.

وتعهدت سيادتها لدى مخاطبتها الحشد الجماهيري بمنطقة أربعات بحضور والي ولاية البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور ومدير شركة الموانئ البحرية ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لحل أزمة المياه والكهرباء.

وأشادت د. نوارة بالترابط المجتمعي الذي أظهرته مكونات المجتمع بالمنطقة وحرصهم على تحقيق التنمية وتطوير الخدمات وبسط السلم والأمن المجتمعي.

وشددت عضو مجلس السيادة على أهمية تكامل الأدوار والتنسيق المشترك بين المواطنين وحكومة الولاية والعمل وفق منظومة متوازنة لخدمة القضايا المتعلقة بالخدمات الإنسانية والاحتياجات الضرورية.

وترحّمت سيادتها على الأرواح التي قضت جراء حادثة السد الأخيرة وعبرت عن اسفها لما فقده المواطنين جراء السيول والفيضانات مشيدة بصمود وصبر أهالي منطقة اربعات وتحملهم لهذا الابتلاء.

من جانبه قدم والي الولاية شرحا مفصلا حول حادثة انهيار سد أربعات وماترتب عليه من خسائر في الأرواح والممتلكات مشيدا بجهود مواطني المنطقة وتكاتفهم وتعاونهم مع حكومة الولاية.

وأوضح سيادته أن حكومة الولاية عملت على تكوين لجان لحصر خسائر المواطنين جراء الفيضانات والسيول لافتا إلى أن هنالك شراكات مع عدد من الهيئات لاسيما الموانئ والموارد المعدنية والمنظمات والمؤسسات لتعويض المواطنين المتأثرين بالسيول والفيضانات.

ووقفت د. نوارة ابومحمد على سير العمل بعدد من المنشأت والمراكز النسوية بمنطقة اوباب وتعهدت برعاية ودعم تلك المراكز والعمل على تأهيلها لافتة إلى ضرورة الأهتمام بالتعليم بكافة مستوياته والتدريب في كل المجالات.

وتفقدت سيادتها العمل بمركز صحي توكيلي وحجم المعينات الضرورية التي يحتاجها المركز لتوفير الخدمات الصحية لمواطني المنطقة الذين اعربوا عن شكرهم لاستجابة السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بإنشاء مركز صحي في المنطقة.