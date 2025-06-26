ميسي يتصدر قائمة أعلى الرواتب في الدوري الأمريكي لعام 2025

واصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي تصدره لقائمة أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الأمريكي لكرة القدم لعام 2025، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، وفقا لتقرير الرواتب السنوي الصادر حديثا.

ويتقاضى قائد إنتر ميامي 20.4 مليون دولار سنويا، ليبتعد بفارق يزيد عن 5 ملايين دولار عن صاحب المركز الثاني، الإيطالي لورنزو إنسيني، نجم تورنتو إف سي، الذي يحصل على 15.4 مليون دولار.

قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في MLS لعام 2025:

ليونيل ميسي (إنتر ميامي): 20,446,667 دولار

لورنزو إنسيني (تورنتو إف سي): 15,400,000 دولار

سيرجيو بوسكيتس (إنتر ميامي): 8,774,996 دولار

ميجيل ألميرون (أتلانتا يونايتد): 7,871,000 دولار

تشوكي لوزانو (سان دييغو إف سي): 7,633,333 دولار

فيديريكو بيرنارديسكي (تورنتو إف سي): 6,295,381 دولار

إيميل فورسبيرج (نيويورك ريد بولز): 6,035,625 دولار

جوردي ألبا (إنتر ميامي): 6,000,000 دولار

ريكي بويج (لوس أنجلوس غالاكسي): 5,779,688 دولار

جوناثان بامبا (شيكاغو فاير): 5,581,806 دولار

وتعكس هذه الرواتب المتصاعدة التحول الكبير في القوة الاقتصادية للدوري الأمريكي، الذي أصبح قادرا على استقطاب نجوم كبار برواتب تنافس نظيراتها في أوروبا.

وينتظر من هؤلاء النجوم، وعلى رأسهم ميسي، تقديم مستوى يوازي هذه الأجور الضخمة. ونجح “البرغوث” بالفعل في قيادة إنتر ميامي إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، حيث تنتظره مواجهة نارية أمام ناديه السابق باريس سان جيرمان بطل أوروبا.

روسيا اليوم