مستشار حميدتي.. مستعدون للحوار مع الحكومة إذا توفرت الجدية

أعلن مستشار قائد قوات الدعم السريع وعضو وفده التفاوضي، عز الدين الصافي، عن استعدادهم للدخول في حوار جاد مع الحكومة، بهدف إنهاء الحرب اذا توفرت الإرادة السياسية والجدية الكاملة من الطرف الآخر.

وأوضح الصافي، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن بدء التفاوض يتطلب بناء الثقة والترتيب لاتفاقات مقنعة بشأن جدول المفاوضات والوساطة والضمانات.

وأشار إلى أنهم لن يقبلوا بحوار يمنح الجيش فرصة لإعادة ترتيب صفوفه أو نيل دعم خارجي يُمكّنه من استئناف القتال مجددًا.

الحدث السوداني