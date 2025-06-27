لاعب ليفربول سابق: النادي تعاقد مع هذ اللاعب لإعاقة محمد صلاح

رأى لاعب ليفربول السابق، ستيف نيكول، أن “تعاقد ناديه مع الظهير الهولندي جيريمي فريمبونغ سيعيق النجم المصري محمد صلاح الموسم المقبل”، مشيراً إلى أن الثنائي يميلان إلى اللعب في الهجوم أكثر.

وقال نيكول: “أنا غير مقتنع بالتعاقد مع فريمبونغ ولا أعتقد أن له مكاناً في التشكيلة الحالية، فهو ليس جيداً دفاعياً ويحب اللعب في الهجوم ما يعني أنه سيتدخل في عمل صلاح في خط المقدمة”.

وأضاف: “إذا غاب محمد صلاح، فإن فريمبونغ سيلعب في مكانه على الجناح الأيمن، وإذ عاد صلاح سيعود الهولندي لخانته في الظهير الأيمن، وهذا أمر لا يريحني، أشعر بأنه سيعيق صلاح ويتدخل في مهامه، فهو ليس مدافعاً جيداً مثل ترنت الذي كان يمنح صلاح الحرية كاملة في أداء أدواره الهجومية”.

وختم نيكول: “ربما سيلاحظ أرني سلوت مدرب ليفربول هذه الثغرة، وقد يستعين بكونور برادلي في خانة الظهير الأيمن ويجلس فريمبونغ على دكة البدلاء، الحقيقة أعتقد أن هذا ما سيحدث”.

وتعاقد ليفربول مع الهولندي فريمبونغ لاعب باير ليفركوزن الألماني مقابل 30 مليون يورو ليعوض ترنت ألكسندر أرنولد الذي انتقل في صفقة مجانية إلى ريال مدريد مطلع الشهر الحالي.

وكالة سبوتنيك