كيم كارداشيان في محادثات للانضمام إلى فيلم Bratz الجديد بشخصية شريرة

كشفت تقارير صحفية أمريكية، أن نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال الأمريكية كيم كارداشيان دخلت في مفاوضات رسمية للانضمام إلى فيلم لايف أكشن مستوحى من سلسلة الدمى الشهيرة Bratz، حيث من المتوقع أن تلعب دور الشريرة الرئيسية في العمل.

يأتي هذا المشروع الجديد في إطار سعي الشركة المالكة للعلامة التجارية إلى إعادة إحياء Bratz بحلة سينمائية معاصرة، بعد سنوات من النجاح التجاري الذي حققته الدمى حول العالم، وخاصة بين جيل المراهقين المهتمين بالموضة والثقافة الشعبية.

ومن المنتظر أن يكون هذا العمل هو أول فيلم روائي واقعي يستند إلى عالم Bratz، بعد مجموعة من الأفلام والمسلسلات الكرتونية التي صدرت في العقدين الماضيين.

مشاركة كيم كارداشيان، ستُشكل نقلة جديدة في مسيرتها الفنية، خاصة بعد أدائها اللافت في مسلسل American Horror Story: Delicate، الذي عُرض عام 2023.

وتُعد هذه التجربة بمثابة توسع جديد في حضورها الفني، الذي بدأ يخرج من إطار تلفزيون الواقع نحو عالم التمثيل الاحترافي. وهي واحدة من أكثر الشخصيات تأثيرًا جماهيريًا، ما قد يمنح الفيلم دفعة تسويقية قوية.

لم يُكشف بعد عن باقي طاقم العمل أو هوية المخرج، كما لم يتم تحديد موعد بدء التصوير أو موعد طرح الفيلم في دور العرض.

منذ أن حقق فيلم “Barbie” نجاحًا عالميًا ساحقًا وأصبح أعلى الأفلام إيرادات في عام 2023 بإجمالي تجاوز 1.44 مليار دولار، بدأت استوديوهات هوليوود تتسابق لتحويل المزيد من ألعاب الطفولة الشهيرة إلى أعمال سينمائية.

صدى البلد