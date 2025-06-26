إكتمال كافة الترتيبات لقيام إمتحانات الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2024 يوم الأحد

علنت اللجنة العليا لامتحانات الشهادة السودانية، إكتمال كافة الاستعدادات والترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لقيام إمتحانات الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2024، في موعدها المحدد الأحد 29 يونيو 2025، وفق خطة شاملة تضمن انتظام سير الامتحانات في جميع مراكزها داخل السودان، الي جانب المراكز المخصصة للطلاب السودانيين بالخارج.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم دكتور أحمد خليفة في بیان صحفي اليوم، أن الخطوة تأتي في اطار جهود الدولة المتواصلة لضمان مستقبل الأبناء والبنات في المرحلة الثانوية، وتأكيدًا على التزام الحكومة بحماية حق التعليم كأولوية وطنية، رغم التحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم، ستعقد الامتحانات في موعدها، بدعم كامل من مؤسسات الدولة، مبينًا ان امتحانات الشهادة الثانوية السودانية ليست مجرد استحقاق أكاديمي فحسب، بل هي إحدى ممسكات الوحدة الوطنية، التي تتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية لإنجاحها.

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