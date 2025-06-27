والي القضارف يشهد تخريج الدفعة الرابعة من مستنفري الولاية

شهد والي القضارف المكلف الفريق ركن محمد أحمد حسن أحمد، الخميس، تخريج الدفعة الرابعة من مستنفري الولاية بمعسكر الربوة الذي نظمته اللجنة العليا للإستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية بحضور لجنة امن الولاية وعدد من أعضاء المقاومة الشعبية بالولاية والمحليات ولفيف من القيادات والإدارات الأهلية حيث تم إستعراض طابور الشرف والتخريج .

ودعا والي ولاية القضارف خلال مخاطبته فعاليات التخريج المتخرجين للإلتحاق بالقوات المسلحة والمساهمة في معركة الكرامة والعمل على حماية وتأمين البلاد َوالولاية.

وأعرب عن شكره وتقديره للجنة الإستنفار و المقاومة الشعبية و المعلمين بالمركز للجهد الذي بذلوه في تدريب المتخرجين وأعلن عن تبرعه بمبلغ عشرين مليون جنيه للمتخرجين بالمعسكر .

من جانبه أكد العميد ركن زاهر محمد الأمين قائد الفرقة الثانية مشاة جاهزية الفرقة لإستيعاب المتخرجين ضمن القوات المسلحة فيما بارك اللواء ركن ( م ) طارق أحمد عكام رئيس لجنة الإستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية هذا التخريج و إعتبره إضافة حقيقة للقوات المسلحة للمساهمة في معركة الكرامة .

و أعلن عن فتح العديد من المعسكرات لمزيد من التدريب العسكري و التأهيل و رفد القوات المسلحة بأعداد كبيرة من المستنفرين للقتال في الصفوف الأمامية.

من جهته أوضح العقيد ( م ) عبد السميع عبيد حسن رئيس لجنة المعسكرات و التدريب أن تخريج الدفعة الرابعة يأتي ضمن خطة لجنة التدريب الرامية لتجنيد عدد ( 24 ) ألف مستنفر من محليات الولاية المختلفة تستهدف في المرحلة الأولى عدد ( 1500 ) مستنفر داعيا المستنفرين لتقوي الله َوالثبات في الميدان .