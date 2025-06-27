مدير عام الصندوق القومي للإمدادات الطبية يقف على الترتيبات الأولية لاستعادة نظام الإمداد الدوائي المركزي بالخرطوم

وقف المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية الدكتور بدر الدين الجزولي يرافقه الدكتور أحمد عمر محمد صالح رئيس الغرفة المركزية بالامدادات الطبية الخرطوم ، الخميس، ميدانياً على الترتيبات الفنية والإدارية الأولية الهادفة إلى استعادة العمل بنظام الإمدادات الطبية المركزي بولاية الخرطوم فى اطار الترتيبات لإعادة الاستقرار لمنظومة الإمدادات الطبية المركزية بالولاية، .

وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الدولة العليا التي أقرت بضرورة إعادة تشغيل النظام المركزي لتوزيع الأدوية من ولاية الخرطوم، لما له من أثر مباشر في ضمان استمرارية الإمداد الدوائي العادل والمنتظم لكافة المرافق الصحية.

وشملت الزيارة الوقوف على جاهزية المخازن، ومراجعة البنية التحتية اللازمة للتشغيل، وتقييم الاحتياجات العاجلة من القوى العاملة، بالإضافة إلى وضع خطة زمنية لعودة الكوادر الفنية والإدارية لمباشرة مهامهم.

وأكد د. بدر الدين الجزولي أن الصندوق يعمل وفق خطة مرحلية تهدف إلى إعادة تشغيل النظام بكفاءة عالية، مع ضمان توفير الأدوية الأساسية والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتأمين الانسياب السلس للدواء.

من جانبه، أوضح د. أحمد عمر محمد صالح أن هذه الزيارة تؤسس لانطلاقة جديدة، تُراعى فيها دروس التجربة السابقة وتُبنى على أسس مهنية وتنظيمية تضمن استدامة الخدمة.