مناشدات للمجتمع الدولي بدعم جهود وزارة التربية لتمكين جميع الطلاب السودانيين من الامتحانات

ناشدت اللجنة العليا لامتحانات الشهادة السودانية، المجتمع الدولي والمنظمات المعنية، بمواصلة دعم جهود وزارة التربية والتعليم، والمساهمة في تمكين جميع الطلاب السودانيين من الجلوس للامتحانات، خاصة المناطق المتأثرة بالحرب، والأوضاع الإنسانية المعقدة.

وأهاب وكيل وزارة التربية والتعليم دكتور أحمد خليفة في بیان صحفي الخميس، بكافة الأسر ومنظمات المجتمع المدنى، القيام بدورهم الإيجابي في تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب المقبلين على أداء الامتحانات، وتقديم الدعم والاسناد اللازم لهم.

وناشد الأبناء والبنات الجالسين للامتحانات، بضرورة التركيز والاستعداد الجيد للامتحانات، وعدم الالتفات إلى الشائعات المغرضة التي تستهدف التشويش عليهم، والنيل من عزيمتهم وارباك تفكيرهم، متمنيًا لهم بالتوفيق والنجاح.