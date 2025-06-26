سياسية
إستشهاد القابلة زهراء حسين جراء قصف المليشيا الأرهابية على أحياء الفاشر
نعي المدير العام لوزارة الصحة بولاية شمال دارفور ، الدكتور إبراهيم عبدالله خاطر ، والعاملون بمستشفي الفاشر جنوب الميداني (المؤقت) ، عند المولي عز وجل، القابلة زهراء حسين حسن العاملة بالمستشفى الجنوبي، زوجة السائق بوزارة الصحة، الحاج يعقوب حماد (أبو الروس) ، والتي إستشهدت صباح اليوم جراء القصف المدفعي الممنهج من قبل مليشيا اسرة دقلو الإرهابيـة علي الأحياء السكنية لمدينة الفاشر ، وهي في طريقها من منزلها بحي “أبوشوك” إلي موقع عملها.
وكانت الشهيدة من القابلات اللاتي افنين زهرة شبابهن من أجل خدمة الأمومة والطفولة ، وظلت تعمل بكل تجرد ونكران الذات بالرغم من القصف المستمر من المليشيا الأرهابية على الأحياء السكنية والمرافق الصحية ، والطرقات الرئيسية بالمدينة .
وأشار الدكتور خاطر أن الشهيدة قد آثرت البقاء بالفاشر الصمود ، في سبيل تقديم الخدمات للشرائح المستهدفة في مجالات الصحة الإنجابية فضلاً عن مساعدة المرضي بالمستشفي ، لتضاف اليوم إلي سفر شهداء الفاشر “ابو زكريا” لتروي بدمائها الطاهرة ارض القران ، ألا رحم الله فقيدة ولاية شمال دارفور والوطن بقدر ما قدمت ، وألهم آلها وذويها ومحبيها ، وزميلاتها الصبر والسلوان ، واسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا (إنا لله وإنا إليه راجعون) .
سونا