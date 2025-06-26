إستشهاد القابلة زهراء حسين جراء قصف المليشيا الأرهابية على أحياء الفاشر

نعي المدير العام لوزارة الصحة بولاية شمال دارفور ، الدكتور إبراهيم عبدالله خاطر ، والعاملون بمستشفي الفاشر جنوب الميداني (المؤقت) ، عند المولي عز وجل، القابلة زهراء حسين حسن العاملة بالمستشفى الجنوبي، زوجة السائق بوزارة الصحة، الحاج يعقوب حماد (أبو الروس) ، والتي إستشهدت صباح اليوم جراء القصف المدفعي الممنهج من قبل مليشيا اسرة دقلو الإرهابيـة علي الأحياء السكنية لمدينة الفاشر ، وهي في طريقها من منزلها بحي “أبوشوك” إلي موقع عملها.

وكانت الشهيدة من القابلات اللاتي افنين زهرة شبابهن من أجل خدمة الأمومة والطفولة ، وظلت تعمل بكل تجرد ونكران الذات بالرغم من القصف المستمر من المليشيا الأرهابية على الأحياء السكنية والمرافق الصحية ، والطرقات الرئيسية بالمدينة .