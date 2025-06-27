سياسية
(209,273) يجلسون لامتحانات الشهادة السودانية موزعين على (2,082) مركزًا داخل البلاد و(20) بالخارج
قالت اللجنة العليا لامتحانات الشهادة السودانية، ان عدد الطلاب المسجلين للجلوس لإمتحانات الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2024 بلغ (209,273) طالب وطالبة، مبينة ان عدد المراكز بلغت (2,082) مركزًا داخل البلاد و(20) بالخارج.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم دكتور أحمد خليفة، في بيان صحفي الخميس، ان هذا العدد الكبير يعكس بوضوح مدى إصرار شباب السودان وتطلعاتهم لمواصلة مسيرتهم التعليمية، رغم التحديات والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وقطع بان جميع الطلاب المسجلين سيتاح لهم الجلوس للامتحانات ولن يحرم أي طالب أو طالبة، ايمانا بحق الجميع في التعليم دون تمييز.
وتوجه خليفة بخالص الشكر والتقدير لمؤسسات الدولة وأجهزتها الرسمية، التي بذلت جهودا عظيمة في الاعداد والترتيب لهذه الامتحانات رغم الظروف والتحديات الماثلة في البلاد.
وثمن المواقف المشرفة للدول الشقيقة والصديقة التي استضافت مراكز امتحانات الطلاب السودانيين بالخارج، معربًا عن تقدير الحكومة للمنظمات الوطنية والدولية والإقليمية التي قدمت الدعم الإداري واللوجستي، تعزيزا للحق الأصيل في التعليم، وتجسيدا للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع.
سونا