“قريبين منك” : مدير مشروع نظافة بلدية القضارف يطلق خدمة الكول سنتر

استكمل مشروع نظافة بلدية القضارف كافة الترتيبات لإنطلاق خدمة مركز استعلامات المشروع كول سنتر .

وأوضح مدير مشروع نظافة بلدية القضارف ، د. مصعب برير ، بأن الهدف من إنشاء المركز يأتي لضرورة تفعيل نقطة اتصال وشكاوى ساخنة مباشرة مع شركاء مشروع القضارف انظف مدينة بالسودان، ويخطط له أن يكون مركز معلومات متكامل ونافذة موثوقة لطالبي خدمات النظافة.

واضاف برير بأن مركز القضارف لاستعلامات النظافة يهدف إلى توفير المعلومات عبر تقديم معلومات دقيقة وموثوقة لطالبي خدمات النظافة ، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي في مجالات النظافة، فالمركز يعد مصدرًا مهما للباحثين والطلاب، حيث يوفر الوصول إلى مصادر المعلومات والبيانات.

وقال برير بأن أهم أهداف المركز هو تعزيز المعرفة، حيث يساهم في نشر المعرفة والوعي حول النظافة، مما يعزز الفهم والوعي العام بالاضافة الى خدمة المواطنين طالبي خدمات النظافة من خلال الدعم والمساعدة للعملاء، مما يعزز تجربتهم ورضاهم. و يتيح المركز منظومة التحليل والاستشارة ، يمكن أن يقدم المركز تحليلات واستشارات قيمة لشركاء مشروع القضارف انظف مدينة بالسودان عبر مساعدة الأفراد والشركات في تحسين أدائهم وتقوية سلوكهم المعزز للنظافة.

وكشف برير عن استناد المركز على إتاحة خدمات تواصله مع شركاء مشروع القضارف انظف مدينة بالسودان عبر طيف واسع من خيارات منصات التواصل الاجتماعي من خلال صفحاته وقنواته الرسمية بالإضافة لاتاحته ارقام هواتف بجميع شركات الاتصالات السودانية